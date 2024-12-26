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Царьград

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Пенсионерам в России напомнили о праве не платить один вид налога

Пенсионерам в России напомнили о праве не платить один вид налога

Одной из ключевых льгот является освобождение пенсионеров от уплаты налога на землю при условии, что площадь земельного участка не превышает шести соток.

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