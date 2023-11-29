13 надписей на машинах, которые невозможно игнорировать

Трудно не признать, что водители — это особая субкультура со своим языком и правилами. Мы обратили внимание, что многие автовладельцы украшают свои машины: кто-то делает крутой дизайн, а кто-то оставляет небольшие надписи, выделяя себя на фоне других.
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