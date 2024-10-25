Московский музей современного искусства совместно с фондом «Семья вместе» представляет новый выставочный проект «дом, там, где», посвященный теме присутствия — одному из канонических сюжетов в искусстве XX и XXI веков.
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