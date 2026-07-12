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NQ Weekly Outlook: Mixed to Higher? | 13 to 17 July 2026

NQ Weekly Outlook: Mixed to Higher? | 13 to 17 July 2026

NQ Weekly Outlook: Mixed to Higher? | 13 to 17 July 2026 Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures CME_MINI:MNQ1! thefringetrader The model read for the coming week contains three positive-bias days and two negative-bias days, suggesting a mixed structure with an overall tendency toward higher prices.

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