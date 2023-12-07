Обнародована возможная причина возгорания самолета Ту-204 в Улан-Удэ

Предварительной причиной возгорания грузового самолета Ту-204, который следовал из Улан-Удэ в китайский город Чжанчжоу, стал помпаж двигателя, сообщили в Telegram-канале Восточного межрегионального СУТ СК России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии