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Китай

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Президенты РФ и ОАЭ обсудили по телефону ход российско-американского диалога -- Кремль

Москва, 24 марта /Синьхуа/ -- Президент РФ Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов /ОАЭ/ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в понедельник провели телефонный разговор, во время которого обсудили ход российско-американского диалога.

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