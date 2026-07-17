Огненный дождь после удара по арсеналу ВСУ в Вишнёвом попал на видео

ШКИПЕР

«Совет ЕС ввел санкции против пяти российских компаний и председателя совета директоров группы «АБС Электро» Ирины Харисовой. В Брюсселе связали решение, в частности, с ударами по Киеву 1 и 5 июля. Все пять организаций входят в группу компаний «АБС Электро». По версии Совета ЕС, они разрабатывают и производят электронные и радиоэлектронные компоненты, используемые при создании беспилотников, в том числе систем, повышающих устойчивость дронов к средствам радиоэлектронной борьбы. » Дивные долбо@бы !