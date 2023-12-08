Права еще 147 дольщиков восстановили в Химках

Восстановление прав дольщиков — одна из приоритетных задач Московской области. Министерство жилищной политики региона проконтролировало завершение строительства еще одного дома в жилом комплексе «Митино дальнее» в Химках.
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