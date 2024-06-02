Площадка фестиваля «Москва — на волне» работает на улице Хачатуряна

Здесь можно попробовать морские деликатесыВ столице продолжается неугомонный морской вайб. Фестиваль «Москва – на волне» радует посетителей блюдами из рыбы и морепродуктов, мастер-классами по приготовлению шедевров из даров моря и разными активностями.