Площадка фестиваля «Москва — на волне» работает на улице Хачатуряна

Здесь можно попробовать морские деликатесыВ столице продолжается неугомонный морской вайб. Фестиваль «Москва – на волне» радует посетителей блюдами из рыбы и морепродуктов, мастер-классами по приготовлению шедевров из даров моря и разными активностями.
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