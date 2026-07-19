Роналду завершил историю на чемпионатах мира, оставив главный вопрос без ответа

После финального свистка матча с Испанией Криштиану Роналду на мгновение прикрыл глаза рукой. Поражение Португалии со счетом 0:1 в 1/8 финала означало вылет с чемпионата мира, а для самого нападающего — завершение его шестого и, как он сам подтвердил после игры, последнего мундиаля.