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Эксперт-биолог Мальцева рассказала о связи семи продуктов с профилактикой рака

Эксперт-биолог Мальцева рассказала о связи семи продуктов с профилактикой рака

Некоторые продукты могут выступать в качестве профилактики и лечении онкологических заболеваний.Биолог-генетик Ирина Мальцева рассказала о том, что употребление некоторых продуктов может поспособствовать профилактики и лечению онкологических заболеваний.

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