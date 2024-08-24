ВСУ начали штурм поселка Коренево в Курской области: ситуация на границе с Украиной сегодня, 24 августа

ВС РФ почти сутки сдерживали атаку ВСУ на женскую колонию в Малой Локне. ВСУ начали штурм поселка Коренево в Курской области По информации СМИ, на Кореневском участке Курского направления продолжается ухудшение ситуации.
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