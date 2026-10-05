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Русская весна

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Атакован энергообъект врага, без света десятки тысяч абонентов в Полтавской области (ФОТО)

Атакован энергообъект врага, без света десятки тысяч абонентов в Полтавской области (ФОТО)

Атакован энергообъект врага, без света десятки тысяч абонентов в Полтавской области. В результате атаки остались без света около 22 000 абонентов, сообщили в обвоенадминистрации.

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