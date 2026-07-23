В Минобороны Белоруссии заявили, что не фиксируют на границе агрессивных действий Украины

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Хренин: Белоруссия не фиксирует подготовки к агрессии со стороны Украины Сакина Нуриева Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин по итогам доклада президенту Александру Лукашенко заявил, что военные республики не фиксируют подготовки к каким-либо агрессивным действиям со стороны Украины на границе двух стран.
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