Нацпроект помог увеличить выпуск бионических протезов в Москве

t.me/Мэр Москвы Сергей Собянин Благодаря нацпроекту "Производительность труда", который реализуется в Москве за счет средств горбюджета, столичный производитель смог увеличить выпуск бионических протезов на 20%.
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