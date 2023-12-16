Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Чего опасается Цукерберг, строя подземное убежище на Гавайях?

Чего опасается Цукерберг, строя подземное убежище на Гавайях?

Американский журнал The Wired сообщил, что владелец компании Meta, в которую входит Facebook, Instagram и WhatsApp (признана в России экстремистской организацией и запрещена) Марк Цукерберг строит на Гавайях сверхсекретный комплекс.

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