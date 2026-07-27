Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Больше ракет хороших и разных

Больше ракет хороших и разных

Ростислав Ищенко Пока "военные эксперты" всех цветов и оттенков ожесточённо требовали от руководства ВС РФ немедленно нанести удары по ими лично определённым "приоритетным целям", Россия пару-тройку лет накапливала ракеты, предпочитая бить по Украине беспилотниками (в основном "Геранью") Постепенно разными типами БПЛА насытили фронтовые части и начали создание войск беспилотных систем.

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