Убийство гуманитарных работников на оккупированной территории назвали казнью

Судебно-медицинский эксперт, который осмотрел тела некоторых из 15 парамедиков и палестинских спасателей, застреленных израильскими военными и похороненных в братской могиле на юге Газы, заявил, что есть свидетельства убийства в стиле казни, основанные на “конкретном и преднамеренном” расположении ….