Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 276 подписчиков

США ввели санкции против подразделений Минобороны России

США ввели санкции против подразделений Минобороны России

Вашингтонская администрация ввела санкции против некоторых российских структур, включая два управления Минобороны РФ и Сухопутные войска России, под предлогом якобы имевшего место нарушения внутреннего законодательства США о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) и средств его доставки в отношении Ирана, КНДР и Сирии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии