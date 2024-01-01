Какую погоду казахстанцам прогнозируют в январе синоптики

Прогноз погоды по территории Казахстана на январь выпустил РГП «Казгидромет». В январе погоду Казахстана часто будет определять Атлантические циклоны и связанные с ним атмосферные фронты, на большей части республики прогнозируются осадки (дождь, снег), в северных регионах - преимущественно в виде снега.
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