Путин: к 2024 году в РФ создадут не менее 23 новых природоохранных территорий

Российский президент Владимир Путин заявил, что к уже к 2024 году в РФ планируется создать не менее 23 новых охраняемых природных территорий.
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