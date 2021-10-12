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Путин: к 2024 году в РФ создадут не менее 23 новых природоохранных территорий

Путин: к 2024 году в РФ создадут не менее 23 новых природоохранных территорий

Российский президент Владимир Путин заявил, что к уже к 2024 году в РФ планируется создать не менее 23 новых охраняемых природных территорий.

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