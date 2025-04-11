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Израиль и Турция не сняли разногласий по ситуации в Сирии

Израиль и Турция не сняли разногласий по ситуации в Сирии

Переговоры Израиля и Турции по предотвращению напряженности между ними в Сирии завершились ничем: в ходе раунда переговоров, состоявшегося в Азербайджане, стороны не пришли к соглашению, израильская гостелерадиокомпания Kan.

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