Израиль и Турция не сняли разногласий по ситуации в Сирии

Переговоры Израиля и Турции по предотвращению напряженности между ними в Сирии завершились ничем: в ходе раунда переговоров, состоявшегося в Азербайджане, стороны не пришли к соглашению, израильская гостелерадиокомпания Kan.
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