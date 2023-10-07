Лукашенко поздравил Путина с днем рождения

Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения.В поздравительном письме, опубликованном на сайте главы республики, Лукашенко отметил, что избранный президентом РФ путь является "убедительным примером беззаветного служения Отечеству".
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