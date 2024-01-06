Шестерых пострадавших при обстреле ВСУ Белгородской области выписали из больниц

ТАСС/Евгений Силантьев Шесть человек, которые пострадали во время обстрелов Белгородской области со стороны военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), выписали из больниц, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
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