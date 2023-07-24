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На Южном Урале изучают современные технологии для людей с нарушениями слуха

На Южном Урале изучают современные технологии для людей с нарушениями слуха

Студенты и преподаватели интерната для инвалидов тестируют сервис интеллектуального перевода с жестового языка.

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