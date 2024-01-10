В Бологое устраняют повреждение на теплосетях на улице Кирова

В городе Бологое Тверской области выявлено нарушение теплоснабжения по улице Кирова, где расположено несколько жилых домов и социальные объекты, в числе которых две общеобразовательные школы и детский сад.
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