Криминальные селфи, нейросети-пособницы и побег из VR-реальности: маньяки России 2025

2025 год удивил не только прорывами в технологиях, но и новыми «талантами» русских злодеев. Если раньше маньяки прятались в подворотнях, то теперь они удивляют криминальными селфи, чат-ботами-пособниками и побегами через виртуальную реальность.
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