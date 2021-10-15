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Прием витаминов группы В связан с высоким риском развития рака легких

Прием витаминов группы В связан с высоким риском развития рака легких

Прием витаминов B6 и B12 в составе обычных поливитаминных таблеток повышает риск рака легких, особенно риск повышается для мужчин.

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