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ЦБ в два раза увеличил список признаков мошеннических операций

ЦБ в два раза увеличил список признаков мошеннических операций

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе ЦБ РФ вдвое увеличил список признаков мошеннических операций для банков. Это сделано для того, чтобы финансовые организации могли вовремя их предотвратить, сообщает пресс-служба регулятора.

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