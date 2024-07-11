ЦБ в два раза увеличил список признаков мошеннических операций

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе ЦБ РФ вдвое увеличил список признаков мошеннических операций для банков. Это сделано для того, чтобы финансовые организации могли вовремя их предотвратить, сообщает пресс-служба регулятора.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии