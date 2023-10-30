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Закон и Порядок

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Команда русских и украинцев выиграла главный турнир по Dota 2

Команда русских и украинцев выиграла главный турнир по Dota 2

Российская Team Spirit стала двукратным победителем The International Team Spirit одержала победу на The International 2023 по Dota 2, разгромив в финале коллектив Gaimin Gladiators со счетом 3-0 по картам.

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