Команда русских и украинцев выиграла главный турнир по Dota 2

Российская Team Spirit стала двукратным победителем The International Team Spirit одержала победу на The International 2023 по Dota 2, разгромив в финале коллектив Gaimin Gladiators со счетом 3-0 по картам.
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