Серфер из Москвы провел три дня в миграционной тюрьме на Шри-Ланке

Миграционные органы Шри-Ланки депортировали россиянина по обвинению в нелегальном ведении бизнеса. Мужчина провел три дня в местной тюрьме и лишился 120 долларов.
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