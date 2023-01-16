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"Ведомости": Россия и Иран ведут переговоры о создании общего стейблкойна на золоте

"Ведомости": Россия и Иран ведут переговоры о создании общего стейблкойна на золоте

В центральном банке Ирана рассматривают возможность при участии России создать некий токен Персидского региона, который можно будет использовать в качестве платежного средства во внешнеторговых расчетах вместо доллара, рубля и иранского риала.

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