"Ведомости": Россия и Иран ведут переговоры о создании общего стейблкойна на золоте

В центральном банке Ирана рассматривают возможность при участии России создать некий токен Персидского региона, который можно будет использовать в качестве платежного средства во внешнеторговых расчетах вместо доллара, рубля и иранского риала.
В центральном банке Ирана рассматривают возможность при участии России создать некий токен Персидского региона, который можно будет использовать в качестве платежного средства во внешнеторговых расчетах вместо доллара, рубля и иранского риала.
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