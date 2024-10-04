Люди начали прозревать. Украинские эксперты обнаружили, что они вместе с народом Украины - "биоматериал"

На Украине задумались, все ли на самом деле хотят возвращать Крым и Донбасс, есть ли в стране консенсус относительно вступления в НАТО и всё ли общество готово продолжать войну? Ответы, кажется, удивили даже опытных, бывалых и маститых политологов и экспертов НезалежнойПокинувший страну экс-советник ОП Алексей Арестович объясняет неудачи.
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