«Вы для лисичан как второй мэр»: Гатин поблагодарил Магдеева от жителей Лисичанска

Группа волонтеров из Набережных Челнов более двух лет находится в Лисичанске. Меценат и предприниматель Рустам Гатин, который со своей командой занимается этой работой в подшефном Татарстану городе, на аппаратном совещании в мэрии Автограда рассказал, что за это время было приготовлено более 1,5 тыс.