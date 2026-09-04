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Минюст включил «Новую газету» и еще четырех человек в реестр иноагентов

Минюст включил «Новую газету» и еще четырех человек в реестр иноагентов

В реестр иноагентов внесены интернет-издание «Новая газета», журнал The Historical Expertise и три физических лица: Татьяна Татаринова, Феликс Сандалов и Сергей Лейбград.

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