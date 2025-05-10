Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 334 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Tania Еременко
    Батька давно себе на уме и  изобразил  свою эмблему с цветочками,  а нашу  ленточку  запретил. Так рассказал друг, бе..."Корейские львы" ...
  • Татьяна Гладкова
    Батька Лукаш без ленты тоже был. А корейские военначальники были!ВВП РУКИ ПОЖИМАЛ И РАЗГОВАРИВАЛ."Корейские львы" ...
  • Tania Еременко
    Да уж... эти перемирия, чисто по политическим мотивам, да и по военным соображениям, нам абсолютно ни к чему. Нельз..."Корейские львы" ...

Три главных места для "Орешника". Если что

Три главных места для "Орешника". Если что

После того, как появилась информация, что Генштабу главнокомандующий дал задание подыскать наиболее подходящие цели для "Орешника" - в случае, если Зеленский решит что-то натворить на 9 мая касательно Парада, Красной площадью, многочисленных гостей, да и просто осквернит священный для каждого россиянина праздник - эксперты начали гадать, какая же цель будет выбрана.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх