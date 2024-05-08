Встречи в кругу коллег летом собираются провести 49% компаний ЯНАО

Летние корпоративы на Ямале пройдут не для всех. В 36% компаний руководство не планирует проводить подобных мероприятий, еще 15% — пока не определилось с решением, сказано в свежем исследовании сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
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