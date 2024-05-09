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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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В финалах еврокубков по 2 клуба из Германии и Италии. По одному представителю Испании и Греции

В финале Лиге чемпионов сыграют дортмундская «Боруссия» (Германия) и «Реал» (Испания). В финале Лиге Европы встретятся «Аталанта» (Италия) и «Байер» (Германия).

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