Секреты, которые помогут добиться идеальной кожи без помощи косметолога Алёна ЮрьеваТы когда-нибудь задумывалась, почему некоторые девушки выглядят так, будто только что вышли из спа-салона, даже если всю ночь смотрели сериалы? Секрет прост: они знают, как сделать кожу идеальной в домашних условиях.