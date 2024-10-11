Секреты, которые помогут добиться идеальной кожи без помощи косметолога Алёна ЮрьеваТы когда-нибудь задумывалась, почему некоторые девушки выглядят так, будто только что вышли из спа-салона, даже если всю ночь смотрели сериалы? Секрет прост: они знают, как сделать кожу идеальной в домашних условиях.
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