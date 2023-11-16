Прокуратура Приморья: школьный автобус с 14 детьми перевернулся на дороге

В Приморском крае прокуратура начала проверку аварии с участием школьного автобуса.В пресс-службе надзорного ведомства региона сообщили, что ДТП случилось 16 ноября на 4 километре автодороги «Хабаровск-Владивосток -Тавричанка».
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