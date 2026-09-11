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Путин: ввод войск Европы на Украину будет означать войну с Россией

Путин: ввод войск Европы на Украину будет означать войну с Россией

МОСКВА, 11 сентября, ФедералПресс. Владимир Путин заявил, что появление европейских военнослужащих на Украине будет означать прямое вступление Европы в войну с Россией.

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