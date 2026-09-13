В Приволжском районе Ивановской области столкнулись Nissan и Mercedes

Сообщение о дорожно происшествии поступило днем.12 сентября в 14:32 по линии «112» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии по адресу: Ивановская область, Приволжский район, трасса Приволжск-Волгореченск, вблизи деревни Васильевское.
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