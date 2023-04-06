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Депутат ЗСК Антон Толстопятов принял жителей Павловского района

Депутат ЗСК Антон Толстопятов принял жителей Павловского района

В общественной приёмной Павловского местного отделения партии "Единая Россия" прошёл приём граждан, организованный депутатом Заксобрания Кубани Антоном Толстопятовым.

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