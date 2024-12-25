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Армия России завершила разгром врага в жилой застройке Курахово (ВИДЕО, КАРТА)

Армия России завершила разгром врага в жилой застройке Курахово (ВИДЕО, КАРТА)

Клещи продолжают смыкаться с севера и юга, остатки ВСУ на окраине оказываются в оперативном окружении.

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