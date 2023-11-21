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Добрый Мир

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Штурм Авдеевки: Армия России прорывает оборону ВСУ в тяжёлых боях (КАРТА)

Штурм Авдеевки: Армия России прорывает оборону ВСУ в тяжёлых боях (КАРТА)

Российские войска прорывают оборону ВСУ под Авдеевкой. «Бои продолжаются вокруг всего города, русские имеют успехи на ряде участков (в том числе в районе Новокалинового, западнее Каменки и на Ясиноватском переулке).

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