Штурм Авдеевки: Армия России прорывает оборону ВСУ в тяжёлых боях (КАРТА)

Российские войска прорывают оборону ВСУ под Авдеевкой. «Бои продолжаются вокруг всего города, русские имеют успехи на ряде участков (в том числе в районе Новокалинового, западнее Каменки и на Ясиноватском переулке).
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