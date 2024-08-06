Путин создал Европе серьезное препятствие в торговле с Азией

Власти России создают Европе серьезное препятствие в торговле с Азией. На встрече президента Владимира Путина с главой Мурманской области Андреем Чибисом, обсуждалось усиление логистический функции региона.
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