Экс-теннисист Чесноков: соперник Рублева огрызался и мог добавить темпа

Бывший советский и российский теннисист Андрей Чесноков постарался объяснить, почему россиянин Андрей Рублев, идущий в десятке лучших рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), проиграл 18-летнему представителю Чехии Якубу Меншику в четвертьфинальном матче турнира ATP-250 в Дохе (Катар).
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