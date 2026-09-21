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Газета.ру

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Суд арестовал виновника массового ДТП на МКАД на два месяца

Суд арестовал виновника массового ДТП на МКАД на два месяца

Суд заключил под стражу мужчину, устроившего массовое ДТП на МКАД. Об этом сообщила прокуратура Москвы в Telegram-канале.

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