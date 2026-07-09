Опубликованы официальные рендеры новых устройств Samsung перед презентацией

За две недели до грядущей презентации Galaxy Unpacked в сети появились официальные рендеры новых устройств Samsung: складного смартфона Galaxy Z Fold 8, раскладушки Galaxy Z Flip 8, а также смарт-часов Galaxy Watch 9 и Galaxy Watch Ultra 2.
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