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Сотрудники УГИБДД МВД по Коми провели обучающее занятие для подопечных детского благотворительного фонда «Сила добра»

В рамках реализации проекта детского благотворительного фонда «Сила добра» - «Сохраняя равновесие» сотрудниками Управления ГИБДД МВД по Республике Коми проведено обучающее занятие по Правилам дорожного движения для подопечных фонда и их родителей.

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