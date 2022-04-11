Сотрудники УГИБДД МВД по Коми провели обучающее занятие для подопечных детского благотворительного фонда «Сила добра»

В рамках реализации проекта детского благотворительного фонда «Сила добра» - «Сохраняя равновесие» сотрудниками Управления ГИБДД МВД по Республике Коми проведено обучающее занятие по Правилам дорожного движения для подопечных фонда и их родителей.
В рамках реализации проекта детского благотворительного фонда «Сила добра» - «Сохраняя равновесие» сотрудниками Управления ГИБДД МВД по Республике Коми проведено обучающее занятие по Правилам дорожного движения для подопечных фонда и их родителей.
Свежие комментарии